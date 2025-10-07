Циклон з півдня накриє частину України: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні частину українських областей накриє циклон, що розташувався на півдні. Разом з атмосферними фронтами він принесе дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, дощів слід очікувати Одещині, Вінниччині, у Тернопільській, Хмельницькій областях. А ось на решті території України без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня на заході очікується до +12 градусів, на півдні та сході до +21 градусів, на півночі до+14 градусів, у центрі до +16 градусів.

А ось у Києві сьогодні без істотних опадів, вдень до +14 градусів.

