Циклон з півдня накриє частину України: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні частину українських областей накриє циклон, що розташувався на півдні. Разом з атмосферними фронтами він принесе дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними синоптика, дощів слід очікувати Одещині, Вінниччині, у Тернопільській, Хмельницькій областях. А ось на решті території України без істотних опадів.
Температура повітря протягом дня на заході очікується до +12 градусів, на півдні та сході до +21 градусів, на півночі до+14 градусів, у центрі до +16 градусів.
А ось у Києві сьогодні без істотних опадів, вдень до +14 градусів.
Детально про те, якою погода буде цього тижня в - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також нагадаємо, що ще 3 жовтня українців попередили про різке ускладнення погодних умов у горах. Рятувальники закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.
Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму: середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми. Найспекотнішим був 1 вересня (+31,1°С), а найхолоднішим - 26 вересня (+4,7°С). Опадів випало 78% від місячної норми.