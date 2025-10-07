ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Циклон с юга накроет часть Украины: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 07 октября 2025 07:00
UA EN RU
Циклон с юга накроет часть Украины: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 7 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сегодня часть украинских областей накроет циклон, расположившийся на юге. Вместе с атмосферными фронтами он принесет дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, дождей следует ожидать в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. А вот на остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня на западе ожидается до +12 градусов, на юге и востоке до +21 градусов, на севере до +14 градусов, в центре до +16 градусов.

А вот в Киеве сегодня без существенных осадков, днем до +14 градусов.
Циклон с юга накроет часть Украины: прогноз погоды на сегодня

Подробно о том, какой погода будет на этой неделе в - читайте в материале РБК-Украина.

Также напомним, что еще 3 октября украинцев предупредили о резком осложнении погодных условий в горах. Спасатели призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Также мы рассказывали, что сентябрь в Киеве оказался теплее нормы: средняя температура составила +16,8°С, что на 1,9°С выше климатической нормы. Самым жарким был 1 сентября (+31,1°С), а самым холодным - 26 сентября (+4,7°С). Осадков выпало 78% от месячной нормы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии