Циклон с юга накроет часть Украины: прогноз погоды на сегодня

Сегодня часть украинских областей накроет циклон, расположившийся на юге. Вместе с атмосферными фронтами он принесет дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

По данным синоптика, дождей следует ожидать в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. А вот на остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня на западе ожидается до +12 градусов, на юге и востоке до +21 градусов, на севере до +14 градусов, в центре до +16 градусов.

А вот в Киеве сегодня без существенных осадков, днем до +14 градусов.

