ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Засніжені Карпати та мороз: рятувальники попереджають про небезпеку в горах

П'ятниця 03 жовтня 2025 18:19
UA EN RU
Засніжені Карпати та мороз: рятувальники попереджають про небезпеку в горах Фото: Сніг у Карпатах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У п’ятницю, 3 жовтня, рятувальники попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області та Гірських рятувальників Прикарпаття.

За даними Гірських рятувальників Прикарпаття, на горі Піп Іван Чорногірський зранку було хмарно, температура опустилася до -8°С, а вітер сягав 12 м/с. Такі умови значно ускладнюють пересування та становлять небезпеку для життя: є ризик травмувань, переохолодження та заблукати через низьку видимість.

Фахівці радять туристам утриматися від походів, особливо складними маршрутами, і нагадують про правила безпеки:

  • перевіряти прогноз погоди перед виходом;
  • не йти в гори поодинці;
  • мати теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;
  • повідомляти рідних про свій маршрут
  • у разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101;
  • користуватися додатком "Порятунок у горах".

Працівник обсерваторії на Піп Івані Василь Фіцак опублікував фото засніжених гір: через хмари пробиваються сонячні промені, проте погодні умови залишаються складними.

Рятувальники наголошують: гори в цю пору року особливо небезпечні, тож туристам варто відкласти підйоми до покращення погоди.

Раніше РБК-Україна писало, що у перші вихідні жовтня в Україні очікується різна погода. На заході буде найхолодніше (від +9°С до +12°С), а найтепліше - на сході та півдні (до +20°С). Дощі пройдуть у суботу на півдні та заході, а в неділю - у східних і частині південних областей. У Києві переважно без опадів, температура близько +14…+15°С.

Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму: середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми. Найспекотнішим був 1 вересня (+31,1°С), а найхолоднішим - 26 вересня (+4,7°С). Опадів випало 78% від місячної норми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпати ДСНС Погода Гори
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим