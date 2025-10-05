Де очікується холод та дощі: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень
Новий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної та дощової погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 6 жовтня, в Україні буде хмарна та дощова погода, прохолодніше на сході, тепліше на півдні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +17…+18 градусів;
- у східних областях - від +16…+17 градусів;
- у центральних областях - від +12…+14 градусів;
- у південних областях - від +18…+20 градусів;
- у західних областях - від +12…+14 градусів
В Україні 7 жовтня на більшості території дощі, місцями інтенсивні. На більшій частині території дощі, місцями інтенсивні.
Найбільше опадів - на заході, півночі та в центрі. Без опадів - переважно Крим і частково Луганська область.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від ++17…+18 градусів;
- у східних областях - від +16…+17 градусів;
- у центральних областях - від +17…+18 градусів;
- у південних областях - від +18…+20 градусів;
- у західних областях - від +16…+18 градусів.
Вже у середу, 8 жовтня, найбільше опадів - на заході, півночі та в центрі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +17…+18 градусів;
- у східних областях - від +16…+17 градусів;
- у центральних областях - від +12…+14 градусів;
- у південних областях - від +18…+20 градусів;
- у західних областях - від +12…+14 градусів
Погода в четвер, 9 жовтня, всій Україні - дощова, місцями сильні опади та грози..
- у північних областях - від +16…+17 градусів;
- у східних областях - від +16…+17 градусів;
- у центральних областях - від +16…+18 градусів;
- у південних областях - від +16…+17 градусів;
- у західних областях - від +15…+17 градусів.
10 жовтня Україну накриє дощова погода, місцями сильні зливи. Найбільші опади очікуються у центральних, південних і східних регіонах.
- у північних областях - від +17…+18 градусів;
- у східних областях - від +16 градусів;
- у центральних областях - від +16…+18 градусів;
- у південних областях - від +16…+17 градусів;
- у західних областях - від +15…+17 градусів
Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.
Раніше в нашій публікації ми нагадували, чим осіння негода, дощ і вітер, небезпечні для водія.