Головна » Життя » Суспільство

Де очікується холод та дощі: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 18:30
Де очікується холод та дощі: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень Фото: синоптики дали прогноз погоди на 6-10 жовтня (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Новий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної та дощової погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 6 жовтня, в Україні буде хмарна та дощова погода, прохолодніше на сході, тепліше на півдні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +17…+18 градусів;
  • у східних областях - від +16…+17 градусів;
  • у центральних областях - від +12…+14 градусів;
  • у південних областях - від +18…+20 градусів;
  • у західних областях - від +12…+14 градусів

Де очікується холод та дощі: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

В Україні 7 жовтня на більшості території дощі, місцями інтенсивні. На більшій частині території дощі, місцями інтенсивні.

Найбільше опадів - на заході, півночі та в центрі. Без опадів - переважно Крим і частково Луганська область.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від ++17…+18 градусів;
  • у східних областях - від +16…+17 градусів;
  • у центральних областях - від +17…+18 градусів;
  • у південних областях - від +18…+20 градусів;
  • у західних областях - від +16…+18 градусів.

Де очікується холод та дощі: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Вже у середу, 8 жовтня, найбільше опадів - на заході, півночі та в центрі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +17…+18 градусів;
  • у східних областях - від +16…+17 градусів;
  • у центральних областях - від +12…+14 градусів;
  • у південних областях - від +18…+20 градусів;
  • у західних областях - від +12…+14 градусів
  • Де очікується холод та дощі: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Погода в четвер, 9 жовтня, всій Україні - дощова, місцями сильні опади та грози..

  • у північних областях - від +16…+17 градусів;
  • у східних областях - від +16…+17 градусів;
  • у центральних областях - від +16…+18 градусів;
  • у південних областях - від +16…+17 градусів;
  • у західних областях - від +15…+17 градусів.
  • Де очікується холод та дощі: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

10 жовтня Україну накриє дощова погода, місцями сильні зливи. Найбільші опади очікуються у центральних, південних і східних регіонах.

  • у північних областях - від +17…+18 градусів;
  • у східних областях - від +16 градусів;
  • у центральних областях - від +16…+18 градусів;
  • у південних областях - від +16…+17 градусів;
  • у західних областях - від +15…+17 градусів

Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Раніше в нашій публікації ми нагадували, чим осіння негода, дощ і вітер, небезпечні для водія.

