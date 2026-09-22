Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересня

Погода в Україні 23 вересня очікується з дощами і відчутним нічним похолоданням. Мешканців деяких областей попередили також про небезпечні метеорологічні явища.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Виходячи з прогнозу фахівців Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.
Циклон, який переміститься з Чорного моря, принесе на Лівобережжя України:
Вночі значні опади та грози ймовірні на сході та південному сході країни.
"На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно", - повідомили синоптики.
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища впродовж середи очікуються:
Саме там експерти прогнозують:
На решті території України - місцями короткочасні дощі.
Вітер на Правобережжі очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
На Лівобережжі - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Саме там пориви вітру місцями можуть сягати штормових показників (15-20 м/с).
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
За даними спеціалістів Укргідрометцентру, з північного заходу Європи до України продовжить надходити холодне повітря.
"Тож температурний фон буде відповідати звичним значенням для цього періоду", - пояснили українцям.
Так, температура повітря найближчої ночі очікується:
Вдень середи стовпчики термометрів можуть показати (в середньому по Україні) близько +13...+18°С.
При цьому найхолодніше буде у Карпатах:
Виходячи з прогнозу фахівців УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 24 та 25 вересня - погода в Україні залишатиметься:
Невеликі та помірні опади ймовірні будуть у більшості областей.
Температура повітря найближчим часом очікується така:
Погода по території Києва та Київської області впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.
Місцями ймовірний короткочасний дощ.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря в середу вдень:
Пізніше, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати:
Вночі температура повітря у столиці у найближчі кілька діб буде прохолодною:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах випав перший у вересні сніг - що про це розповіли спеціалісти.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики й створюються прогнози погоди.
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