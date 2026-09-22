Циклон несет грозы и штормовой ветер: какие области Украины накроет непогода 23 сентября

Погода в Украине 23 сентября ожидается с дождями и ощутимым ночным похолоданием. Жителей некоторых областей предупредили также об опасных метеорологических явлениях.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Исходя из прогноза специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.
Циклон, который переместится с Черного моря, принесет на Левобережье Украины:
Ночью значительные осадки и грозы вероятны на востоке и юго-востоке страны.
"На остальной территории тоже местами будет дождливо, но не так интенсивно", - сообщили синоптики.
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в среду ожидаются:
Там эксперты прогнозируют:
На остальной территории Украины - местами кратковременные дожди.
Ветер на Правобережье ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
На Левобережье - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Именно там порывы ветра местами могут достигать штормовых показателей (15-20 м/с).
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
По данным специалистов Укргидрометцентра, с северо-запада Европы в Украину продолжит поступать холодный воздух.
"Поэтому температурный фон будет соответствовать привычным значениям для этого периода", - объяснили украинцам.
Так, температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:
Днем в среду столбики термометров могут показать (в среднем по Украине) около +13...+18°С.
При этом холоднее всего будет в Карпатах:
Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 24 и 25 сентября - погода в Украине будет оставаться:
Небольшие и умеренные осадки возможны в большинстве областей.
Температура воздуха в ближайшее время ожидается:
Погода по территории Киева и Киевской области в течение 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.
Местами вероятен кратковременный дождь.
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в среду днем:
Позже, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице днем могут показывать:
Ночью температура воздуха в столице в ближайшие несколько суток будет прохладной:
Напомним, ранее мы сообщали, что в Карпатах выпал первый в сентябре снег - что об этом рассказали специалисты.
Между тем в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха в Украине измеряют точно.