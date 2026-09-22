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Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересня

17:40 22.09.2026 Вт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересня Дощів в Україні в середу обіцяють чимало (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні 23 вересня очікується з дощами і відчутним нічним похолоданням. Мешканців деяких областей попередили також про небезпечні метеорологічні явища.

Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 23 вересня

Виходячи з прогнозу фахівців Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.

Циклон, який переміститься з Чорного моря, принесе на Лівобережжя України:

  • значні дощі;
  • грози;
  • штормовий вітер - з поривами до 15-20 м/с.

Вночі значні опади та грози ймовірні на сході та південному сході країни.

"На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно", - повідомили синоптики.

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В яких областях очікуються небезпечні метеоявища

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища впродовж середи очікуються:

  • у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму;
  • вдень - також у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Саме там експерти прогнозують:

  • значні дощі;
  • грози.

На решті території України - місцями короткочасні дощі.

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Вітер на Правобережжі очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

На Лівобережжі - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Саме там пориви вітру місцями можуть сягати штормових показників (15-20 м/с).

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересняПопередження про небезпечні метеорологічні явища 23 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з температурою повітря вночі та вдень

За даними спеціалістів Укргідрометцентру, з північного заходу Європи до України продовжить надходити холодне повітря.

"Тож температурний фон буде відповідати звичним значенням для цього періоду", - пояснили українцям.

Так, температура повітря найближчої ночі очікується:

  • в середньому по Україні +4...+9°С;
  • на сході та південному сході країни +10...+15°С.

Вдень середи стовпчики термометрів можуть показати (в середньому по Україні) близько +13...+18°С.

При цьому найхолодніше буде у Карпатах:

  • вночі від 0 до 5 градусів тепла;
  • вдень - близько +7...+12°С.

Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересняОсобливості погоди в Україні в середу, 23 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу фахівців УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 24 та 25 вересня - погода в Україні залишатиметься:

  • прохолодна;
  • дощова.

Невеликі та помірні опади ймовірні будуть у більшості областей.

Температура повітря найближчим часом очікується така:

  • вночі - близько +4...+10°С;
  • вдень - близько +13...+20°С.

Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересняПрогноз погоди в Україні на 23-25 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

До якої погоди готуватись у Києві та області

Погода по території Києва та Київської області впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.

Місцями ймовірний короткочасний дощ.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +6...+8°С;
  • по області +4...+9°С.

Температура повітря в середу вдень:

  • у Києві - близько +15°С;
  • по області +13...+18°С.

Пізніше, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати:

  • 24 вересня - близько +12°С (в середньому);
  • 25 вересня - близько +18°С (в середньому).

Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересняГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря у столиці у найближчі кілька діб буде прохолодною:

  • близько +9°С (в середньому) - 24 вересня;
  • близько +8°С (в середньому) - 25 вересня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах випав перший у вересні сніг - що про це розповіли спеціалісти.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

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