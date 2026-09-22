Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересня
Погода в Україні 23 вересня очікується з дощами і відчутним нічним похолоданням. Мешканців деяких областей попередили також про небезпечні метеорологічні явища.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 23 вересня
Виходячи з прогнозу фахівців Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.
Циклон, який переміститься з Чорного моря, принесе на Лівобережжя України:
- значні дощі;
- грози;
- штормовий вітер - з поривами до 15-20 м/с.
Вночі значні опади та грози ймовірні на сході та південному сході країни.
"На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно", - повідомили синоптики.
В яких областях очікуються небезпечні метеоявища
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища впродовж середи очікуються:
- у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму;
- вдень - також у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
Саме там експерти прогнозують:
- значні дощі;
- грози.
На решті території України - місцями короткочасні дощі.
Вітер на Правобережжі очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
На Лівобережжі - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Саме там пориви вітру місцями можуть сягати штормових показників (15-20 м/с).
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 23 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з температурою повітря вночі та вдень
За даними спеціалістів Укргідрометцентру, з північного заходу Європи до України продовжить надходити холодне повітря.
"Тож температурний фон буде відповідати звичним значенням для цього періоду", - пояснили українцям.
Так, температура повітря найближчої ночі очікується:
- в середньому по Україні +4...+9°С;
- на сході та південному сході країни +10...+15°С.
Вдень середи стовпчики термометрів можуть показати (в середньому по Україні) близько +13...+18°С.
При цьому найхолодніше буде у Карпатах:
- вночі від 0 до 5 градусів тепла;
- вдень - близько +7...+12°С.
Особливості погоди в Україні в середу, 23 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чи зміниться синоптична ситуація пізніше
Виходячи з прогнозу фахівців УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 24 та 25 вересня - погода в Україні залишатиметься:
- прохолодна;
- дощова.
Невеликі та помірні опади ймовірні будуть у більшості областей.
Температура повітря найближчим часом очікується така:
- вночі - близько +4...+10°С;
- вдень - близько +13...+20°С.
Прогноз погоди в Україні на 23-25 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)
До якої погоди готуватись у Києві та області
Погода по території Києва та Київської області впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.
Місцями ймовірний короткочасний дощ.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +6...+8°С;
- по області +4...+9°С.
Температура повітря в середу вдень:
- у Києві - близько +15°С;
- по області +13...+18°С.
Пізніше, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати:
- 24 вересня - близько +12°С (в середньому);
- 25 вересня - близько +18°С (в середньому).
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Вночі температура повітря у столиці у найближчі кілька діб буде прохолодною:
- близько +9°С (в середньому) - 24 вересня;
- близько +8°С (в середньому) - 25 вересня.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах випав перший у вересні сніг - що про це розповіли спеціалісти.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики й створюються прогнози погоди.
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