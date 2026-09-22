Циклон несе грози й штормовий вітер: які області України накриє негода 23 вересня

Погода в Україні 23 вересня очікується з дощами і відчутним нічним похолоданням. Мешканців деяких областей попередили також про небезпечні метеорологічні явища.

Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 23 вересня

Виходячи з прогнозу фахівців Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.

Циклон, який переміститься з Чорного моря, принесе на Лівобережжя України:

значні дощі;

грози;

штормовий вітер - з поривами до 15-20 м/с.

Вночі значні опади та грози ймовірні на сході та південному сході країни.

"На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно", - повідомили синоптики.

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В яких областях очікуються небезпечні метеоявища

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища впродовж середи очікуються:

у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму;

вдень - також у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Саме там експерти прогнозують:

значні дощі ;

; грози.

На решті території України - місцями короткочасні дощі.

Вітер на Правобережжі очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

На Лівобережжі - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Саме там пориви вітру місцями можуть сягати штормових показників (15-20 м/с).

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 23 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з температурою повітря вночі та вдень

За даними спеціалістів Укргідрометцентру, з північного заходу Європи до України продовжить надходити холодне повітря.

"Тож температурний фон буде відповідати звичним значенням для цього періоду", - пояснили українцям.

Так, температура повітря найближчої ночі очікується:

в середньому по Україні +4...+9°С;

на сході та південному сході країни +10...+15°С.

Вдень середи стовпчики термометрів можуть показати (в середньому по Україні) близько +13...+18°С.

При цьому найхолодніше буде у Карпатах:

вночі від 0 до 5 градусів тепла;

вдень - близько +7...+12°С.

Особливості погоди в Україні в середу, 23 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу фахівців УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 24 та 25 вересня - погода в Україні залишатиметься:

прохолодна;

дощова.

Невеликі та помірні опади ймовірні будуть у більшості областей.

Температура повітря найближчим часом очікується така:

вночі - близько +4...+10°С;

вдень - близько +13...+20°С.

Прогноз погоди в Україні на 23-25 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

До якої погоди готуватись у Києві та області

Погода по території Києва та Київської області впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.

Місцями ймовірний короткочасний дощ.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +6...+8°С;

по області +4...+9°С.

Температура повітря в середу вдень:

у Києві - близько +15°С;

по області +13...+18°С.

Пізніше, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати:

24 вересня - близько +12°С (в середньому);

25 вересня - близько +18°С (в середньому).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря у столиці у найближчі кілька діб буде прохолодною: