Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться в Нью-Йорку вже сьогодні, 22 вересня. І сам факт такої зустрічі є позитивним сигналом.

Про це коментарі РБК-Україна сказав виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Сам факт зустрічі вже є важливим

За словами Леонова, сам факт зустрічі Зеленського і Трампа є позитивним моментом, оскільки ще кілька днів тому її проведення не підтверджували.

"Сам факт зустрічі є вже непоганим моментом, бо давайте згадаємо: ще декілька днів тому цю зустріч взагалі не підтверджували. І в Білому домі говорили, що взагалі не заплановано ніяких контактів", - зазначив експерт.

Водночас, за його словами, після ударів по Москві та Московській області Трамп зателефонував і підтвердив зустріч.

Леонов також звернув увагу на заяви Трампа щодо Росії, зокрема його слова про те, що російський диктатор Володимир Путін не контролює свою нафтогазову галузь.

Чого можна очікувати від переговорів

Експерт вважає, що говорити про якісь термінові результати зустрічі наразі складно. Водночас одним із можливих результатів він назвав спільну декларацію або заяву.

"Єдине, що дійсно може стати результатом зустрічі ось тут і зараз, це спільна декларація чи спільна заява про те, що мирним переговорам має передувати повне і безумовне припинення вогню", - сказав Леонов.

За його словами, США почали поступово повертатися до цієї ідеї. Про необхідність такого підходу, зазначив експерт, говорять американські представники в ООН та дипломати.

Водночас, за словами Леонова, про це говорять також Індія та Казахстан, а Китай висловлюється щодо цього обережно.

"Формування спільного підходу - спочатку повне і безумовне припинення вогню, потім мирні переговори - це може стати таким важливим моментом, який може стати результатом. Тобто це буде якраз достатньо серйозний тиск на Росію", - зазначив експерт.

Що може бути з питанням зброї

Щодо постачання озброєння Леонов вважає, що США навряд чи зможуть передати Україні ракети PAC-3.

За його словами, після останніх атак Ірану на американські бази на Близькому Сході у США залишилося близько 500 таких ракет, тому передача їх Україні малоймовірна.

Водночас, на думку експерта, можна очікувати підтвердження готовності США надати ліцензію на виробництво такого озброєння.

Однак цей процес може бути тривалим. Леонов навів приклад Японії, якій, за його словами, від отримання ліцензії до промислового виробництва цих ракет знадобилося близько п’яти років.

"Тому, вочевидь, Україна навряд чи зможе пришвидшити цей процес достатньо суттєво", - сказав він.

Також, за словами експерта, під час зустрічі можна порушити питання щодо нових видів озброєння.

"Якщо пофантазувати, рік тому Сполучені Штати достатньо активно говорили про "Томагавки" для України. І якщо повернутися до цієї теми, це було б непогано як тиск на Росію", - зазначив Леонов.

Закон Грема-Блюменталя

Ще одним питанням, яке може обговорюватися, Леонов назвав закон Грема-Блюменталя (великий американський пакет санкцій проти Росії та Ірану, підписаний Трампом у вересні 2026 року. Документ був розроблений сенатором Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем).

За його словами, йдеться про можливість його імплементації через тиск на Росію та її союзників, зокрема для того, щоб підштовхнути їх до припинення вогню.

Водночас експерт зазначив, що цілі, про які наразі можна говорити, є достатньо розмитими й не дадуть ефекту "тут і зараз".