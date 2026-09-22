Циклон несет грозы и штормовой ветер: какие области Украины накроет непогода 23 сентября
Погода в Украине 23 сентября ожидается с дождями и ощутимым ночным похолоданием. Жителей некоторых областей предупредили также об опасных метеорологических явлениях.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Особенности погоды в Украине 23 сентября
Исходя из прогноза специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.
Циклон, который переместится с Черного моря, принесет на Левобережье Украины:
- значительные дожди;
- грозы;
- штормовой ветер - с порывами до 15-20 м/с.
Ночью значительные осадки и грозы вероятны на востоке и юго-востоке страны.
"На остальной территории тоже местами будет дождливо, но не так интенсивно", - сообщили синоптики.
В каких областях ожидаются опасные метеоявления
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в среду ожидаются:
- в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму;
- днем - также в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Там эксперты прогнозируют:
- значительные дожди;
- грозы.
На остальной территории Украины - местами кратковременные дожди.
Ветер на Правобережье ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
На Левобережье - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Именно там порывы ветра местами могут достигать штормовых показателей (15-20 м/с).
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 23 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с температурой воздуха ночью и днем
По данным специалистов Укргидрометцентра, с северо-запада Европы в Украину продолжит поступать холодный воздух.
"Поэтому температурный фон будет соответствовать привычным значениям для этого периода", - объяснили украинцам.
Так, температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:
- в среднем по Украине +4...+9°С;
- на востоке и юго-востоке страны +10...+15°С.
Днем в среду столбики термометров могут показать (в среднем по Украине) около +13...+18°С.
При этом холоднее всего будет в Карпатах:
- ночью от 0 до 5 градусов тепла;
- днем - около +7...+12°С.
Особенности погоды в Украине в среду, 23 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Изменится ли синоптическая ситуация позже
Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 24 и 25 сентября - погода в Украине будет оставаться:
- прохладная;
- дождевая.
Небольшие и умеренные осадки возможны в большинстве областей.
Температура воздуха в ближайшее время ожидается:
- ночью - около +4...+10°С;
- днем - около +13...+20°С.
Прогноз погоды в Украине на 23-25 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)
К какой погоде готовиться в Киеве и области
Погода по территории Киева и Киевской области в течение 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.
Местами вероятен кратковременный дождь.
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +6...+8°С;
- по области +4...+9°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве - около +15°С;
- по области +13...+18°С.
Позже, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице днем могут показывать:
- 24 сентября - около +12°С (в среднем);
- 25 сентября - около +18°С (в среднем).
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Ночью температура воздуха в столице в ближайшие несколько суток будет прохладной:
- около +9°С (в среднем) - 24 сентября;
- около +8°С (в среднем) - 25 сентября.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Карпатах выпал первый в сентябре снег - что об этом рассказали специалисты.
Между тем в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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