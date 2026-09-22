Циклон несет грозы и штормовой ветер: какие области Украины накроет непогода 23 сентября

Погода в Украине 23 сентября ожидается с дождями и ощутимым ночным похолоданием. Жителей некоторых областей предупредили также об опасных метеорологических явлениях.

Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 23 сентября

Исходя из прогноза специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.

Циклон, который переместится с Черного моря, принесет на Левобережье Украины:

значительные дожди;

грозы;

штормовой ветер - с порывами до 15-20 м/с.

Ночью значительные осадки и грозы вероятны на востоке и юго-востоке страны.

"На остальной территории тоже местами будет дождливо, но не так интенсивно", - сообщили синоптики.

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В каких областях ожидаются опасные метеоявления

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в среду ожидаются:

в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму;

днем - также в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Там эксперты прогнозируют:

значительные дожди ;

; грозы.

На остальной территории Украины - местами кратковременные дожди.

Ветер на Правобережье ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

На Левобережье - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Именно там порывы ветра местами могут достигать штормовых показателей (15-20 м/с).

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 23 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

По данным специалистов Укргидрометцентра, с северо-запада Европы в Украину продолжит поступать холодный воздух.

"Поэтому температурный фон будет соответствовать привычным значениям для этого периода", - объяснили украинцам.

Так, температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:

в среднем по Украине +4...+9°С;

на востоке и юго-востоке страны +10...+15°С.

Днем в среду столбики термометров могут показать (в среднем по Украине) около +13...+18°С.

При этом холоднее всего будет в Карпатах:

ночью от 0 до 5 градусов тепла;

днем - около +7...+12°С.

Особенности погоды в Украине в среду, 23 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза специалистов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 24 и 25 сентября - погода в Украине будет оставаться:

прохладная;

дождевая.

Небольшие и умеренные осадки возможны в большинстве областей.

Температура воздуха в ближайшее время ожидается:

ночью - около +4...+10°С;

днем - около +13...+20°С.

Прогноз погоды в Украине на 23-25 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)

К какой погоде готовиться в Киеве и области

Погода по территории Киева и Киевской области в течение 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.

Местами вероятен кратковременный дождь.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +6...+8°С;

по области +4...+9°С.

Температура воздуха в среду днем:

в Киеве - около +15°С;

по области +13...+18°С.

Позже, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице днем могут показывать:

24 сентября - около +12°С (в среднем);

25 сентября - около +18°С (в среднем).

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Ночью температура воздуха в столице в ближайшие несколько суток будет прохладной: