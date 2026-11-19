Погода в Україні 20 листопада залежатиме від впливу атмосферних фронтів. Температура очікується комфортною, проте пізніше ймовірне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що територія України впродовж 20 листопада перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів.
З огляду на це, у п'ятницю очікуються, за її словами:
"Парасолі, відповідне взуття, шалики", - порадила синоптик.
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Температура повітря, за даними Діденко, "ще побуде досить комфортною".
Вдень стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому) +5...+10°C.
Тепліше - близько +9...+14°C - буде:
Прохолодніше тим часом - на крайній півночі - близько +3...+5°C.
У Києві, за даними Діденко, погода впродовж п'ятниці (20 листопада) очікується дощова.
Із сильним вітром.
Денна температура повітря становитиме близько +6...+8°C.
"Похолодання передбачається з 22-го листопада (неділі, - Ред.)", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дощі в Україні можуть спричинити затоплення (яку погоду спрогнозували синоптики на 19 листопада).
Тим часом на горі Піп Іван зафіксували шторм, мороз і сильне обледеніння.
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