Погода в Украине 20 ноября будет зависеть от влияния атмосферных фронтов. Температура ожидается комфортной, однако позже вероятно похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что территория Украины в течение 20 ноября будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.
Учитывая это, в пятницу ожидаются, по ее словам:
"Зонты, соответствующая обувь, шарфы", - посоветовала синоптик.
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Температура воздуха, по данным Диденко, "будет еще достаточно комфортной".
Днем столбики термометров могут показывать (в среднем) +5...+10°C.
Теплее - около +9...+14°C - будет:
Прохладнее тем временем - на крайнем севере - около +3...+5°C.
В Киеве, по данным Диденко, погода в течение пятницы (20 ноября) ожидается дождливая.
С сильным ветром.
Дневная температура воздуха будет составлять около +6...+8°C.
"Похолодание предполагается с 22-го ноября (воскресенья, - Ред.)", - подытожила синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали, что дожди в Украине могут вызвать затопления (какую погоду спрогнозировали синоптики на 19 ноября).
Тем временем на горе Поп Иван зафиксировали шторм, мороз и сильное обледенение.
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