К какой погоде готовиться украинцам 20 ноября

Эксперт рассказала, что территория Украины в течение 20 ноября будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.

Учитывая это, в пятницу ожидаются, по ее словам:

дожди;

сильный ветер;

плотная облачность.

"Зонты, соответствующая обувь, шарфы", - посоветовала синоптик.

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Температура воздуха, по данным Диденко, "будет еще достаточно комфортной".

Днем столбики термометров могут показывать (в среднем) +5...+10°C.

Теплее - около +9...+14°C - будет:

на юге;

на Закарпатье;

в центре.

Прохладнее тем временем - на крайнем севере - около +3...+5°C.

Прогноз погоды по Украине на 20 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать в Киеве и когда может прийти похолодание

В Киеве, по данным Диденко, погода в течение пятницы (20 ноября) ожидается дождливая.

С сильным ветром.

Дневная температура воздуха будет составлять около +6...+8°C.

"Похолодание предполагается с 22-го ноября (воскресенья, - Ред.)", - подытожила синоптик.