У високогір'ї Карпат сьогодні, 19 листопада, зафіксовано штормову погоду - пориви західного вітру сягають 28 м/с, спостерігається густий туман, температура повітря знизилася до -3 градусів, а через високу вологість відбувається обледеніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook .

Ситуація в горах

Штормовий вітер: Станом на 08:00 ранку 19 листопада швидкість західного вітру на горі Піп Іван становить 28 м/с.

Температура та видимість: На вершині тримається хмарна погода з туманом, стовпчики термометрів опустилися до -3 °C.

Обледеніння: Через поєднання мінусової температури та високої вологості у високогір'ї фіксують активне обледеніння.

Фото: погода в Карпатах 19 листопада (інфографіка РБК-Україна)

За даними рятувальників, станом на 08:00 19 листопада погодні умови на горі Піп Іван Чорногірський суттєво ускладнилися. На вершині оголосили штормове попередження.

У повідомленні зазначається, що наразі на горі хмарно та туманно, дме сильний західний вітер швидкістю 28 метрів за секунду. Температура повітря становить 3 градуси морозу.

Крім того, через високу вологість повітря на високогір'ї відбувається обледеніння.