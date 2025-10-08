UA

Циклон накриє майже всю Україну: де чекати дощів 9 жовтня (карти)

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 9 жовтня, більшість областей України накриє активний циклон, який зміщуватиметься з Криму трохи північніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За словами синоптика, саме тому у четвер повсюди переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами. Однак захід, а також частина центру уникнуть серйозних опадів. Проте все ж в Україні переважатиме дощова хмарна погода.

 

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах від +10 до +13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини - там очікується до +19 градусів. А ось у Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях подекуди нижче +10 градусів

А ось у Києві 9-го жовтня буде хмарно та  вогко, вдень стовпчик термометра буде показувати до +12 градусів.

Детально про те, якою погода буде цього тижня в - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про те, що погода в Україні в середу, 8 жовтня, очікується достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.

На тлі прогнозі про опади мешканців Одеси та області попереджали про другий, помаранчевий, рівень небезпеки.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

