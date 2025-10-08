Циклон накроет почти всю Украину: где ждать дождей 9 октября (карты)

По словам синоптика, именно поэтому в четверг повсюду будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями. Однако запад, а также часть центра избегут серьезных осадков. Однако все же в Украине будет преобладать дождливая облачная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +10 до +13 градусов, самая теплая полоса вытянется от Одесской области до Полтавщины - там ожидается до +19 градусов. А вот в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях местами ниже +10 градусов

А вот в Киеве 9-го октября будет облачно и сыро, днем столбик термометра будет показывать до +12 градусов.

