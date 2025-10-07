Активний циклон "атакує" Україну: де завтра будуть дощі та штормові пориви вітру
Погода в Україні в середу, 8 жовтня, буде достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра будуть дощі
"У середу в Україні - дощі, сильний вітер, контрастна температура повітря", - розповіла Діденко.
Згідно з її інформацією, практично скрізь буде волога хмарна погода. Це пояснюється:
- активним південним циклоном із центром над Кримом;
- діяльністю атмосферних фронтів.
"Найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південній частині. Увага! Включно з Одещиною", - наголосила експерт.
Тим часом на сході України (а в другій половині дня - і на заході України) істотні опади завтра малоймовірні.
Діяльність атмосферних фронтів 8 жовтня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Де чекати сильного вітру чи його поривів
Сильний вітер - до штормових поривів - очікується, згідно з інформацією Діденко:
- на півдні;
- на сході;
- у центрі України.
На півночі - "місцями рвучкий". На заході він має бути "легше, помірний".
Напрямок вітру при цьому східний, або ж північно-східний.
Температурні контрасти 8 жовтня
Експерт повідомила, що в Україні завтра ймовірні також температурні контрасти:
- на заході вдень очікується +9+12 градусів за Цельсієм;
- на сході та південному сході +15+20 градусів вище нуля.
- у центрі - від вінницьких +12 до дніпровських +19 градусів тепла.
У Полтавській і Черкаській областях, а також у Кропивницькому з районами прогнозують +12+15°C.
На півночі +13+16°C, а на півдні +16+20°C (в Одеській області +14°C).
У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями - дощ. Впродовж дня - до +15 градусів за Цельсієм.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
