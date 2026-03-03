Циклон Doreena змінить погоду в Україні: де сьогодні чекати опадів

Сьогодні, 3 березня, в Україні очікується нестійка погода з опадами у вигляді мокрого снігу або дощу. На погодні умови впливатиме циклон Doreena.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
"Атмосферні фронти циклону Doreena закидатимуть дощ чи мокрий сніг переважно на схід та південь", - розповіла вона.
Як зазначила синоптик, вранці опади можливі практично по всій території країни. Водночас удень волога зона зміститься переважно у південні та східні області. Причиною стане антициклон Lakl, який витіснить опади із західних та північних регіонів.
За прогнозом Діденко, температура повітря суттєво не зміниться: вночі очікується від -2 до +3 градусів, удень - +2…+6 градусів. У південних та західних областях буде тепліше +5…+10 градусів.
Вітер - північно-західний, помірний, місцями з поривами.
Синоптик також застерегла не поспішати відмовлятися від теплого одягу, адже березнева погода може сприяти застудам та вірусним захворюванням.
У столиці сьогодні вранці можливий дощ. Загалом протягом дня істотних опадів не прогнозують, однак збережеться поривчастий північно-західний вітер.
Уночі температура становитиме 0…+2 градуси, удень від +2 до +4 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики вже застерігали, що 3 березня, погода в Україні буде місцями з невеликими опадами. Проте в деяких областях ситуація на річках через підвищення рівня води може стати небезпечною.
Також в Укргідрометцентрі вже склали попередній прогноз на перший місяць весни та поділилися характеристикою цьогорічного березня.
