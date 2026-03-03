Циклон Doreena змінить погоду в Україні: де сьогодні чекати опадів

Погода в Україні

"Атмосферні фронти циклону Doreena закидатимуть дощ чи мокрий сніг переважно на схід та південь", - розповіла вона.

Як зазначила синоптик, вранці опади можливі практично по всій території країни. Водночас удень волога зона зміститься переважно у південні та східні області. Причиною стане антициклон Lakl, який витіснить опади із західних та північних регіонів.

За прогнозом Діденко, температура повітря суттєво не зміниться: вночі очікується від -2 до +3 градусів, удень - +2…+6 градусів. У південних та західних областях буде тепліше +5…+10 градусів.

Вітер - північно-західний, помірний, місцями з поривами.

Синоптик також застерегла не поспішати відмовлятися від теплого одягу, адже березнева погода може сприяти застудам та вірусним захворюванням.

Погода у Києві

У столиці сьогодні вранці можливий дощ. Загалом протягом дня істотних опадів не прогнозують, однак збережеться поривчастий північно-західний вітер.

Уночі температура становитиме 0…+2 градуси, удень від +2 до +4 градуси.