Циклон Doreena изменит погоду в Украине: где сегодня ждать осадков

Сегодня, 3 марта, в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега или дождя. На погодные условия будет влиять циклон Doreena.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
"Атмосферные фронты циклона Doreena будут забрасывать дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг", - рассказала она.
Как отметила синоптик, утром осадки возможны практически по всей территории страны. В то же время днем влажная зона сместится преимущественно в южные и восточные области. Причиной станет антициклон Lakl, который вытеснит осадки из западных и северных регионов.
По прогнозу Диденко, температура воздуха существенно не изменится: ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днем - +2...+6 градусов. В южных и западных областях будет теплее +5...+10 градусов.
Ветер - северо-западный, умеренный, местами с порывами.
Синоптик также предостерегла не спешить отказываться от теплой одежды, ведь мартовская погода может способствовать простудам и вирусным заболеваниям.
В столице сегодня утром возможен дождь. В целом в течение дня существенных осадков не прогнозируют, однако сохранится порывистый северо-западный ветер.
Ночью температура составит 0...+2 градуса, днем от +2 до +4 градуса.
