"Цікава ідея": Трамп відреагував на запрошення Путіна приїхати до Москви

Президент США Дональд Трамп назвав "цікавою" пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести наступну зустріч у Москві.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив на спільній прес-конференції з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час виступу перед журналістами Путін запропонував Трампу зустрітися наступного разу в Москві. Однак той спочатку ухилився від прямої згоди.
А потім Трамп назвав цю ідею "цікавою", але припустив, що його можуть за це розкритикувати.
"Я думаю, що це може відбутися", - сказав Трамп.
Детально про те, що наразі відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Анкориджі, штат Аляска. Головною темою їхніх переговорів стала війна проти України. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
Спочатку заявлялось, що Трамп та Путін проведуть перемовини у форматі "тет-а-тет", однак згодом ці плани змінились. Зустріч відбулась у форматі "три на три" та тривала близько трьох годин.
На зустрічі з американської сторони окрім Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф.
А разом з Путіним були міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков знаходяться поруч із Путіним.
Також ми писали, що представники делегації РФ вже заявили про те, що переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці була "позитивною". Зокрема, посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що атмосфера переговорів була "в цілому позитивною".
Сам же Трамп вже заявив, що після розмови з Путіним зателефонує президенту Володимиру Зеленському.