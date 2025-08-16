"Цікава ідея": Трамп відреагував на запрошення Путіна приїхати до Москви

Під час виступу перед журналістами Путін запропонував Трампу зустрітися наступного разу в Москві. Однак той спочатку ухилився від прямої згоди.

А потім Трамп назвав цю ідею "цікавою", але припустив, що його можуть за це розкритикувати.

"Я думаю, що це може відбутися", - сказав Трамп.

Детально про те, що наразі відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.