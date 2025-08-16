RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

"Интересная идея": Трамп отреагировал на приглашение Путина приехать в Москву

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп назвал "интересным" предложение российского диктатора Владимира Путина провести следующую встречу в Москве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время выступления перед журналистами Путин предложил Трампу встретиться в следующий раз в Москве. Однако тот сначала уклонился от прямого согласия.

А потом Трамп назвал эту идею "интересной", но предположил, что его могут за это раскритиковать.

"Я думаю, что это может произойти", - сказал Трамп.

Подробно о том, что сейчас известно о встрече Трампа и Путина - читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

 

Саммит на Аляске: что известно

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в Анкоридже, штат Аляска. Главной темой их переговоров стала война против Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Сначала заявлялось, что Трамп и Путин проведут переговоры в формате "тет-а-тет", однако впоследствии эти планы изменились. Встреча состоялась в формате "три на три" и длилась около трех часов.

На встрече с американской стороны кроме Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф.

А вместе с Путиным были министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков, которые находятся рядом с Путиным.

Также мы писали, что представители делегации РФ уже заявили о том, что переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске были "позитивными". В частности, посол России в США Александр Дарчиев заявил, что атмосфера переговоров была "в целом позитивной".

Сам же Трамп уже заявил, что после разговора с Путиным позвонит президенту Владимиру Зеленскому.

Встреча Трампа и ПутинаМоскваВойна в Украине