"Интересная идея": Трамп отреагировал на приглашение Путина приехать в Москву

Во время выступления перед журналистами Путин предложил Трампу встретиться в следующий раз в Москве. Однако тот сначала уклонился от прямого согласия.

А потом Трамп назвал эту идею "интересной", но предположил, что его могут за это раскритиковать.

"Я думаю, что это может произойти", - сказал Трамп.

