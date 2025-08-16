ua en ru
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському

Субота 16 серпня 2025 02:10
Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати лідерам краї НАТО та президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив на спільній прес-конференції з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я незабаром зателефоную до НАТО. Я зателефоную різним людям, яких вважаю за потрібне, і, звичайно, зателефоную президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Остаточне рішення залишається за ними", - заявив Трамп.

Детально про те, що наразі відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Нагадаємо, спочатку зустріч Трампа та Путіна мала пройти у форматі "тет-а-тет". Однак на зустрічі з американської сторони окрім Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф. Вони сидять поруч із Трампом.

А разом з Путіним були міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков знаходяться поруч із Путіним.

Саміт на Алясці: що відомо

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Анкориджі, штат Аляска. Головною темою їхніх переговорів стане війна проти України. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

