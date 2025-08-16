Як пройшла зустріч Трампа і Путіна: перша реакція делегації РФ

Про це заявили представники делегації РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські медіа.

Так, в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що атмосфера переговорів була "в цілому позитивною". Конкретику він розкривати не став. А от на запитання про зрушення в дипломатичних переговорах Росії та США сказав: "Ми намагаємося, але поки що великих проривів немає".

Задоволеним до журналістів прийшов і переговорник диктатора Кирило Дмитрієв, однак теж не став розповідати, що було за закритими дверми.

"Зараз все побачимо та почуємо", - сказав він пропагандисту Зарубіну.