Як пройшла зустріч Трампа і Путіна: перша реакція делегації РФ

Анкорідж, Субота 16 серпня 2025 01:49
UA EN RU
Як пройшла зустріч Трампа і Путіна: перша реакція делегації РФ Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці була "позитивною".

Про це заявили представники делегації РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські медіа.

Так, в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що атмосфера переговорів була "в цілому позитивною". Конкретику він розкривати не став. А от на запитання про зрушення в дипломатичних переговорах Росії та США сказав: "Ми намагаємося, але поки що великих проривів немає".

Задоволеним до журналістів прийшов і переговорник диктатора Кирило Дмитрієв, однак теж не став розповідати, що було за закритими дверми.

"Зараз все побачимо та почуємо", - сказав він пропагандисту Зарубіну.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрілися Трамп та Путін, щоб обговорити припинення війни РФ проти України. Це перша зустріч віч-на-віч очільників США та Росії з початку повномасштабної російської війни проти України.

Зустріч американського президента з російським диктатором тривала майже 3 години, однак закінчилася раніше, ніж цього очікували. Після зустрічі Трамп та Путін, ймовірно, дадуть спільну пресконференцію.

Більше про зустріч Трампа та Путіна - у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

