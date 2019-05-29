ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады

Он баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214
ЦИК зарегистрировал Владимира Пригладя как первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В комиссию поступило заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации его кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе.
"Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения Пригладя Владимира Викторовича", - говорится в сообщении.
Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук ранее сообщала, что ЦИК открыл счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты.
В частности, Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.
РБК-Украина писало, что ЦИК начала публичные закупки к досрочным выборам Верховной рады. Закупки было объявлено 25 мая.