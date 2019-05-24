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ЦИК открыл счет для кандидатов в парламент

Новости » Политика    24.05.2019 - 17:10
ЦИК открыл счет для кандидатов в парламент
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

ЦИК открыл счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной рады

Центральная избирательная комиссия Украины открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной рады. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Сообщается, что партия, которая выдвигает избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 млн 173 тыс. гривен.

Чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41 тыс. 730 гривен.

Напомним, сегодня в Кассационный административный суд поступило заявление о признании противозаконными действия президента Украины Владимира Зеленского относительно подписи указа от 21 мая "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередной выборов в ВР. 

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

Как известно, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая.

Вчера, 22 мая, Рада отказалась включать в повестку дня законопроекты Зеленского о выборах и публичных закупках.

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