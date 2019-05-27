ЦИК начал публичные закупки к досрочным выборам Рады

В комиссии отметили, что ЦИК объявил 4 лота по публичным закупкам
Центральная избирательная комиссия начала публичные закупки к досрочным выборам Верховной рады. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Радченко, закупки были объявлены 25 мая.
"25 мая 2019 года ЦИК объявил четыре лота по публичным закупкам. Первый вид торгов - это закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов политических партий кандидатов в народные депутаты, которые зарегистрированы в общегосударственном многомандатном округе. Ожидаемая стоимость этих торгов более 14 миллионов гривен", - заявил замглавы ЦИК.
Кроме того, Центризбирком объявил торги на изготовление и доставку бланков протоколов УИК. Ожидаемая стоимость этого тендера - более 20 миллионов гривен.
"Закупка изготовления и доставки крупных избирательных стационарных ящиков. Такая закупка обусловлена тем, что количество ящиков, согласно закону "О выборах народных депутатов", является большим, чем ящиков соответственно на выборах президента. Будет закуплено более 3000 ящиков. Ожидаемая стоимость более 11 миллионов гривен", - добавил он.
Также, ЦИК объявляет торги на изготовление и доставку архивных боксов с ожидаемой стоимостью более 4 миллионов гривен.
Напомним, Центризбирком просит Донецкую и Луганскую ВГА предоставить выводы о возможности организации и проведения внеочередных выборов в Верховную раду.
Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.
Добавим также, Центральная избирательная комиссия Украины открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной рады.