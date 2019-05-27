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ЦИК начал публичные закупки к досрочным выборам Рады

Новости » Выборы 2019    27.05.2019 - 17:45
ЦИК начал публичные закупки к досрочным выборам Рады
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комиссии отметили, что ЦИК объявил 4 лота по публичным закупкам

Центральная избирательная комиссия начала публичные закупки к досрочным выборам Верховной рады. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Радченко, закупки были объявлены 25 мая.

"25 мая 2019 года ЦИК объявил четыре лота по публичным закупкам. Первый вид торгов - это закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов политических партий кандидатов в народные депутаты, которые зарегистрированы в общегосударственном многомандатном округе. Ожидаемая стоимость этих торгов более 14 миллионов гривен", - заявил замглавы ЦИК.

Кроме того, Центризбирком объявил торги на изготовление и доставку бланков протоколов УИК. Ожидаемая стоимость этого тендера - более 20 миллионов гривен.

"Закупка изготовления и доставки крупных избирательных стационарных ящиков. Такая закупка обусловлена ​​тем, что количество ящиков, согласно закону "О выборах народных депутатов", является большим, чем ящиков соответственно на выборах президента. Будет закуплено более 3000 ящиков. Ожидаемая стоимость более 11 миллионов гривен", - добавил он.

Также, ЦИК объявляет торги на изготовление и доставку архивных боксов с ожидаемой стоимостью более 4 миллионов гривен.

Напомним, Центризбирком просит Донецкую и Луганскую ВГА предоставить выводы о возможности организации и проведения внеочередных выборов в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

Добавим также, Центральная избирательная комиссия Украины открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной рады.

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