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ЦВК зареєстрував першого кандидата на виборах Ради


Він балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214

ЦВК зареєстрував Володимира Пригладя як першого кандидата у народні депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214 у порядку самовисування на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

До Комісії надійшла заява громадянина України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації його кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі.

"Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам виборчого закону, Комісія зареєструвала кандидата у народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214 у порядку самовисування Пригладя Володимира Вікторовича", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук раніше повідомляла, що ЦВК відкрив рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати.

Зокрема, Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

РБК-Україна писало, що ЦВК почала публічні закупівлі до дострокових виборів Верховної ради. Закупівлі було оголошено 25 травня.

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