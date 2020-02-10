ЦИК зарегистрировал еще шестерых кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов на довыборах в Верховную раду в 179 избирательном округе (Харьковская область). Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

В частности, в качестве кандидатов были зарегистрированы Виктория Алексейчук (партия "Слуга народа"), Александр Диденко (ОПЗЖ), Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение), Камиль Кирпичев ("Собственная сила"), Кирилл Оксеня (самовыдвижение) и Игорь Федоренко ("Новая жизнь").

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала еще шестерых кандидатов в народные депутаты Украины", - сообщили в ЦИК.

Ранее в ИО 179 были зарегистрированы четыре кандидата - Игорь Швайко, Сергей Кошулько, Галина Хархалис и Денис Шейбут.

Напомним, ЦИК назначил на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на округе № 179 в Харьковской области в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера.