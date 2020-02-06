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ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе

Новости » Политика     06.02.2020 - 14:48
ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент в округе зарегистрировано четыре кандидата

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов на довыборах в Верховную раду в 179 избирательном округе (Харьковская область). Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Соответствующее решение ЦИК принял во время очередного заседания комиссии 6 февраля. На данный момент зарегистрировано четыре кандидата в 179 округе.

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в народные депутаты Украины", - сообщили в ЦИК.

В частности, кандидатами были зарегистрированы Сергей Кошулько (партия "Народный программа Вадима Черного"), Галина Хархалис ("Всеукраинская казацкая партия") и Денис Шейбут ("Народная Сила").

Напомним, 3 февраля ЦИК зарегистрировала первого кандидата на довыборах в 179 округе. Им стал Игорь Швайка. Он был выдвинут кандидатом на съезде политической партии ВО "Свобода". Возглавлял харьковское отделение "Свободы", был министром аграрной политики и продовольствия Украины в 2014 году.

Ранее РБК-Украина писало, что ЦИК назначил на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на округе № 179 в Харьковской области.

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