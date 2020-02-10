ЦВК зареєструвала ще шістьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Центральна виборча комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів на довиборах у Верховну раду в 179 виборчому окрузі (Харківська область). Про це йдеться в повідомленні ЦВК Facebook.

Зокрема, в якості кандидатів були зареєстровані Вікторія Алексейчук (партія "Слуга народу"), Олександр Діденко (ОПЗЖ), Тетяна Єгорова-Луценко (самовисування), Каміль Кирпичов ("Власна сила"), Кирило Оксеня (самовисування) та Ігор Федоренко ("Нове життя").

"Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року і встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати України", - повідомили в ЦВК.

Раніше в ІО 179 були зареєстровані чотири кандидати - Ігор Швайка, Сергій Кошулько, Галина Хархаліс і Денис Шейбут.

Нагадаємо, ЦВК призначив на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 у Харківській області у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.