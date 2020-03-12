ЦИК ввел меры из-за коронавируса на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила введение специальных мер для борьбы с распространением коронавируса во время довыборов в Верховную раду в 179 округе (Харьковская область). Соответствующее постановление было принято ЦИК во время заседания 12 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, участковые избиркомы должны предотвращать значительному скоплению людей в помещении для голосования, рекомендуя избирателям находится за его пределами. Кроме этого при организации голосования члены УИК должны использовать индивидуальные средства защиты, а также проводить периодическое проветривание помещений. Во время подсчета голосов они должны сами проверять температуру тела.

Для избирателей планируют закупить антисептические средства, которые будут находиться перед помещениями для голосования.

Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 в Харьковской области пройдут 15 марта. Такое решение было принято в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера.

Всего ЦИК зарегистрировал 40 кандидатов в народные депутаты в 179 округе. Позже три кандидата снялись с избирательной гонки. Таким образом претендуют на депутатское кресло 37 кандидатов.