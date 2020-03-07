ЦИК зарегистрировал международных наблюдателей на довыборах в Раду в 179 округе

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

За выборами будут наблюдать представители Elections & Democracy

Во время заседания 6 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 6 международных наблюдателей на довыборах в Верховную раду в 179 округе (Харьковская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, Центризбирком рассмотрел соответствующее обращение от Международной ассоциации по наблюдению за выборами Elections & Democracy и принял решение зарегистрировать 6 представителей организации наблюдателями на выборах.

Также вчера ЦИК зарегистрировал доверенное лицо кандидата в нардепы Светличной и трех доверенных лиц кандидата Скоморощенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК отменил регистрацию кандидата в народные депутаты на довыборах в Верховную раду в 179 округе (Харьковская область) Михаила Соколова. Решение было принято на заседании 27 февраля в связи с заявлением кандидата об отказе от баллотирования.

Как писало РБК-Украина, 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты по 179 округу. В последний день был зарегистрирован 21 кандидат. Всего кандидатами были зарегистрированы 40 граждан.