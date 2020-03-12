ЦВК запровадила заходи через коронавірус на довиборах в Раду

Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила запровадження спеціальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу під час довиборів у Верховну раду в 179-му окрузі (Харківська область). Відповідну постанову було прийнято ЦВК під час засідання 12 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, дільничні виборчкоми повинні запобігати значного скупчення людей у приміщенні для голосування, рекомендуючи виборцям знаходиться за його межами. Крім цього при організації голосування члени ДВК повинні використовувати індивідуальні засоби захисту, а також проводити періодичне провітрювання приміщень. Під час підрахунку голосів вони повинні самі перевіряти температуру тіла.

Для виборців планують закупити антисептичні засоби, які будуть знаходитися перед приміщеннями для голосування.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 в Харківській області відбудуться 15 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.

Всього ЦВК зареєстрував 40 кандидатів у народні депутати в 179 окрузі. Пізніше три кандидати знялися з виборчих перегонів. Таким чином претендують на депутатське крісло 37 кандидатів.