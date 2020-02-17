ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе

Новости » Политика     17.02.2020 - 19:20
ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комиссия зарегистрировала 40 кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов на промежуточных выборах народного депутата в 170 округе (Харьковская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

В частности, на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировал 21 кандидата: Дмитрия Авакина (самовыдвижение), Валерия Бебика (партия "Украина Соборная"), Олег Голтвянского ("Патриоты Волыни"), Виталия Горбу ("Добрый самаритянин"), Вячеслава Гурца (самовыдвижение), Анну Князеву (Республиканская Партия Украины), Елену Кононенко ("Страна"), Ярослава Куруча (ВО "Демократическая альтернатива"), Татьяну Лазуренко (самовыдвижение), Игоря Леоненко ("Защита"), Диану Матковскую ("Дело"), Светлану Науменко ("Украина - Вперед"), Елену Палиеву ("За Украину!"), Василия Патлачука ("Дети войны" Народная партия Украины"), Алексея Пристая (самовыдвижение), Викторию Пташник ("Европейская Солидарность"), Юлию Светличную (самовыдвижение), Ларису Сергиенко ("Партия сильной власти"), Елену Скоморощенко (Социал-демократическая партия), Михаила Соколова (самовыдвижение) и Геннадия Ширяева (партия "Справедливости и развития").

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 Всього зареєстровано 40 кандидатів у...

Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Понеділок, 17 лютого 2020 р.

"Таким образом, Комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года, зарегистрировав 40 кандидатов", - говорится в сообщении.

Еще трем кандидатам в народные депутаты ЦИК отказал из-за отсутствия у них документа о внесении денежного залога.

Напомним, 13 декабря ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 в Харьковской области на 15 марта 2020. Такое решение было принято в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера.

В "Слуге народа" рассказали механизм отбора кандидатов на местных выборах ЦИК зарегистрировал пять новых кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе
Новости Украины выборыДовыборы в Раду
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь