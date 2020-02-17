ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комиссия зарегистрировала 40 кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов на промежуточных выборах народного депутата в 170 округе (Харьковская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

В частности, на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировал 21 кандидата: Дмитрия Авакина (самовыдвижение), Валерия Бебика (партия "Украина Соборная"), Олег Голтвянского ("Патриоты Волыни"), Виталия Горбу ("Добрый самаритянин"), Вячеслава Гурца (самовыдвижение), Анну Князеву (Республиканская Партия Украины), Елену Кононенко ("Страна"), Ярослава Куруча (ВО "Демократическая альтернатива"), Татьяну Лазуренко (самовыдвижение), Игоря Леоненко ("Защита"), Диану Матковскую ("Дело"), Светлану Науменко ("Украина - Вперед"), Елену Палиеву ("За Украину!"), Василия Патлачука ("Дети войны" Народная партия Украины"), Алексея Пристая (самовыдвижение), Викторию Пташник ("Европейская Солидарность"), Юлию Светличную (самовыдвижение), Ларису Сергиенко ("Партия сильной власти"), Елену Скоморощенко (Социал-демократическая партия), Михаила Соколова (самовыдвижение) и Геннадия Ширяева (партия "Справедливости и развития").

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 Всього зареєстровано 40 кандидатів у... Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Понеділок, 17 лютого 2020 р.

"Таким образом, Комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года, зарегистрировав 40 кандидатов", - говорится в сообщении.

Еще трем кандидатам в народные депутаты ЦИК отказал из-за отсутствия у них документа о внесении денежного залога.

Напомним, 13 декабря ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 в Харьковской области на 15 марта 2020. Такое решение было принято в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера.