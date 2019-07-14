ЦИК впервые обнародовал фото всех мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) впервые обнародовала фотографии кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рух "ЧЕСНО".

Как сообщается, ЦИК обнародовал на своем сайте фотографии кандидатов-мажоритарщиков по просьбе общественной организации Рух "ЧЕСНО". Ранее избиратели могли увидеть фото кандидатов только на избирательных участках.

Отмечается, что публикация фотографий позволит идентифицировать технических кандидатов и так называемых кандидатов-"клонов". Сейчас на сайте Центризбиркома доступны фотографии 3082 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Напомним, ранее в Комитете избирателей Украины сообщили, что на внеочередных выборах в Верховную раду баллотируется 161 кандидат-"клон". Так, из 199 одномандатных округов в 48 среди кандидатов зарегистрированы так называемые клоны, у которых одинаковые фамилии с более рейтинговыми политиками.

РБК-Украина писало, что место голосования перед внеочередными парламентскими выборами изменили более 200 тысяч украинских граждан. Наибольшее количество лиц, которые изменили место голосования, зафиксировано в Донецкой области и Киеве.