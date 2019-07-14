ЦВК вперше оприлюднила фото мажоритарників

Центральна виборча комісія (ЦВК) вперше оприлюднила фотографії кандидатів в народні депутати на позачергових виборах в Раду, які балотуються в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рух "ЧЕСНО".

Як повідомляється, ЦВК оприлюднила на своєму сайті фотографії кандидатів-мажоритарників на прохання громадської організації Рух "ЧЕСНО". Раніше виборці могли побачити фото кандидатів лише на виборчих дільницях.

Зазначається, що публікація фотографій дозволить ідентифікувати технічних кандидатів та так званих кандидатів-"клонів". Наразі на сайті Центрвиборчкому доступні фотографії 3082 кандидатів в нардепи, які балотуються в мажоритарних округах.

Нагадаємо, раніше в Комітеті виборців України повідомили, що на позачергових виборах до Верховної ради балотується 161 кандидат-"клон". Так, з 199 одномандатних округів в 48 серед кандидатів зареєстровані так звані клони, у яких однакові прізвища з більш рейтинговими політиками.

РБК-Україна писало, що місце голосування перед позачерговими парламентськими виборами змінили понад 200 тисяч українських громадян. Найбільша кількість осіб, що змінили місце голосування, зафіксована у Донецькій області та Києві.