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ЦИК создал 102 зарубежные избирательные комиссии

Новости » Выборы 2019    06.07.2019 - 10:21
ЦИК создал 102 зарубежные избирательные комиссии
Фото: заседание ЦИК (cvk.gov.ua)

Комиссии были образованы по представлению МИД Украины и политических партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу, 5 июля, приняла решение о создании 102 зарубежных избирательных комиссий на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, Центризбиркомом по представлению Министерства иностранных дел и политических партий "Самопомич", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Свобода", "Голос" и "Гражданская позиция" образовал 102 зарубежные избирательные комиссии на выборах народных депутатов.

"Комиссия образовала 102 участковые избирательные комиссии на выборах народных депутатов Украины заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в заявлении ЦИК.

ЦИК создал 102 зарубежные избирательные комиссии

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 119 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду. Отмечается, что 105 наблюдателей были зарегистрированы от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 5 - от комитета "За открытую демократия" и еще 4 - наблюдатели от Словакии.

Кроме того, Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который баллотировался по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь". Генпрокуратура подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений и направляла в ЦИК обращение об отмене его регистрации.

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