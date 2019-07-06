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ЦИК зарегистрировал еще 119 официальных наблюдателей на выборах

Новости » Выборы 2019    06.07.2019 - 03:39
ЦИК зарегистрировал еще 119 официальных наблюдателей на выборах
Фото: заседание ЦИК (cvk.gov.ua)

В целом уже зарегистрированы 436 наблюдателей

Еще 119 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду Украины зарегистрировала Центральная избирательная комиссия во время очередного заседания в пятницу, 5 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК.

Больше всего наблюдателей - 105 - было зарегистрировано от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). Комитет "За открытую демократию" представил в регистрации 5 наблюдателей. Еще четверо официальных наблюдателей зарегистрировано от Словакии.

Всего по состоянию на 5 июля ЦИК зарегистрировала 436 официальных наблюдателей на парламентских выборах: 11 наблюдателей от трех иностранных государств и 425 официальных наблюдателей от десяти международных организаций.

Напомним, 4 июля 2019 Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий перед выборами народных депутатов. Центризбирком заявил, что будет обжаловать данное решение.

Добавим, на выборах в Раду баллотируется 54 кандидата, которые голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014. Больше всего таких депутатов в списке "Оппозиционного блока" - 11 человек.

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