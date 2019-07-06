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ЦВК утворила 102 закордонні виборчі комісії

Новини » Вибори 2019    06.07.2019 - 10:18
ЦВК утворила 102 закордонні виборчі комісії
Фото: засідання ЦВК (cvk.gov.ua)

Комісії були утворені за поданням МЗС України та політичних партій

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні у п'ятницю, 5 липня, ухвалила рішення про утворення 102 закордонних виборчих комісії на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, Центрвиборчком з подання Міністерства закордонних справ та політичних партій "Самопоміч", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Свобода", "Голос" та "Громадянська позиція" утворив 102 закордонні виборчі комісії на виборах народних депутатів.

"Комісія утворила 102 дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться у заяві ЦВК.

ЦВК утворила 102 закордонні виборчі комісії

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала 119 офіційних спостерігачів на позачергових виборах в Раду. Зазначається, що 105 спостерігачів було зареєстровано від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 5 - від комітету "За відкриту демократія" та ще 4 - спостерігачі від Словаччини.

Крім того, Центрвиборчком відмовив в реєстрації кандидатом в народні депутати на позачергових виборах в Раду екс-заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну, який балотувався за списком "Опозиційної платформи - За життя". Генпрокуратура підозрює Кузьміна у скоєнні низки злочинів та надсилала до ЦВК звернення щодо скасування його реєстрації.

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