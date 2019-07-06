ЦИК отказал в регистрации Кузьмину

Фото: Ренат Кузьмин (УНИАН)

Ренат Кузьмин баллотировался по списку "Оппозиционной платформы"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перед выборами в Раду отказала в регистрации кандидатом экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который баллотировался по списку "Оппозиционной платформы - За життя". Об этом в Facebook сообщила гражданская сеть ОПОРА.

Решение было принято во время очередного заседания в пятницу, 5 июля. В списке партии Кузьмин был 35 номером.

Известно, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений и отправляла в ЦИК обращения об отмене его регистрации.

В частности, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. Однако правоохранители не могут установить местонахождение Кузьмина. Вероятным местом его пребывания считается Россия или территория аннексированного Крыму. По последним данным Кузьмин находился в Ялте по состоянию на 2017 год.

Служба безопасности Украины в июле начала проверку информации о местонахождении Кузьмина за последние 5 лет.

Напомним, Верховный суд Украины сегодня повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации народного депутата Александра Онищенко кандидатом на внеочередные выборы в Верховную Раду. Суд рассмотрел вторую апелляционную жалобу Онищенко на решение ЦИК и подтвердил, что нардеп-беглец не предоставил необходимых документальных доказательств того, что он последние пять лет проживал в Украине.