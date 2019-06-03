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ЦИК разрешил наблюдать за выборами 135 общественным организациям

Новости » Выборы 2019    03.06.2019 - 21:29
ЦИК разрешил наблюдать за выборами 135 общественным организациям
Фото: ЦИК (Нужненко Сергей / УНИАН)

Комиссия разрешила общественным организациям иметь официальных представителей на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешение 135 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома. 

Как сообщается, в понедельник, 3 июня, комиссия рассмотрела соответствующие ходатайства и предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов в Раду. 

Напомним, ЦИК утвердил распределение средств государственного бюджета, выделенных на проведение внеочередных выборов в Верховную раду. Таким образом, распределение средств утверждено на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.

Кроме того, Центризбирком на очередном заседании зарегистрировал уже более 20 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Раду. Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.

Отметим, 16 апреля ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады. Это кандидат Владимир Пригладь.

РБК-Украина сообщало, что глава Центризбиркома Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

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