ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК зарегистрировал уже более 20 кандидатов в нардепы

Новости » Выборы 2019    03.06.2019 - 18:00
ЦИК зарегистрировал уже более 20 кандидатов в нардепы
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам нардепов

Центральная избирательная комиссия на своем очередном заседании зарегистрировала уже более 20 кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду. Об этом сообщает пресс-служб ЦИК.

Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.

В частности, ЦИК зарегистрировал 11 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, а именно: Клопотовского В.П. - в ОИО № 16, Ефименко А.А. - в ОИО № 27, Шпенова Д.Ю. - в ОИО № 37, Сольвара Р.М. - в ОИО № 91, Жукотанского А.В. - в ОИО № 93, Лучковую Е.П. - в ОИО № 100, Фельдмана А.Б. - в ОИО № 174, Хлань С.В. - в ОИО № 185, Дубовика А.В. - в ОИО № 191, Ничипоренко В.М. - в ОИО № 199, Хилько А.А. - в ОИО № 219.

Таким образом, по состоянию на 3 июня Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения.

Кроме того, Комиссия отказала в регистрации 3 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО № 135 на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с отсутствием документов.

Напомним, 16 апреля ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады. Это кандидат Владимир Пригладь.

РБК-Украина писало, председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

Центризбирком образовал 199 ОИК на выборах Рады ЦИК зарегистрировал еще 9 кандидатов на выборах Рады
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссия
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь