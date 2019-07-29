Результаты выборов: ЦИК признал избранными первых 35 нардепов

Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными первых 35 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.

В частности, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

Игоря Палицу в ОВО №22 Ирину Констанкевич в ОИО №23 Кирилла Нестеренко в ОИО №26 Анну Личман в ОИО №30 Владимира Захарченко в ОИО №31 Романа Каптелова в ОИО №36 Мусу Магомедова в ОИО №45 Юрия Солода в ОИО №47 Максима Ефимова в ОИО №48 Вадима Новинского в ОИО №57 Сергея Магера в ОИО №58 Дмитрия Лубинца в ОИО №60 Игоря Герасименко в ОИО №62 Богдана Кицака в ОИО №63 Василия Петевку в ОИО №72 Владислава Поляка в ОИО №73 Геннадия Касая в ОИО №74 Романа Соху в ОИО №75 Дмитрия Налетова в ОИО №144 Юрия Шаповалова в ОИО №146 Константина Касая в ОИО №149 Алексея Мовчана в ОИО №150 Андрея Деркача в ОИО №159 Владимира Гевко в ОИО №167 Викторию Кинзбурскую в ОИО №171 Александра Бакумова в ОИО №173 Евгения Пивоварова в ОИО №175 Дмитрия Микиша в ОИО №181 Николая Стефанчука в ОИО №187 Сергея Лабазюка в ОИО №188 Антона Яценко в ОИО №200 Максима Перебыйниса в ОИО №212 Артема Дубнова в ОИО №213 Богдана Яременко в ОИО №215 Романа Грищука в ОИО №222

"Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены комиссии. В заседании комиссии объявлен перерыв до 19:30", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно результатам внеочередных выборов в Верховную раду Украины, на своих округах проиграли 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. Герус подчеркивал, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.