Результаты выборов: ЦИК признал избранными первых 35 нардепов

ЦИК признал нардепов избранными на основании оригиналов протоколов ОИК
Центральная избирательная комиссия, согласно результатам выборов в Верховную раду, признала избранными первых 35 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в своем Facebook.
В частности, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:
"Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены комиссии. В заседании комиссии объявлен перерыв до 19:30", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно результатам внеочередных выборов в Верховную раду Украины, на своих округах проиграли 163 из 199 депутатов-мажоритарщиков.
Как писало РБК-Украина, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. Герус подчеркивал, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.