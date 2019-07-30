Результати виборів в Раду: ЦВК прийняв оригінали протоколів з усіх округів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні останній виборчій округ привіз протоколи з мокрими печатками

Центральна виборча комісія у вівторок, 30 липня, прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах у Верховну Раду з 199 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як наголошується, сьогодні 69-й округ привіз останні протоколи з мокрими печатками. Проте, повідомляється, що ЦВК направив на доопрацювання протоколи з мокрими печатками майже з 30 ОВК.

"Поки не здадуть допрацьовані протоколи, ЦВК не має права оголошувати офіційні результати позачергових парламентських виборів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК, за результатами виборів у Верховну раду, визнав обраними перших 35 народних депутатів. Зазначимо, на своїх округах програли 163 з 199 депутатів-мажоритарників.

Також представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна заявив про створення партією "Слуга народу" коаліції в новому скликанні Верховної ради.

Крім цього, Герус заявив, що нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня.