ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Результати виборів в Раду: ЦВК прийняв оригінали протоколів з усіх округів

Новини » Вибори 2019    30.07.2019 - 10:58
Результати виборів в Раду: ЦВК прийняв оригінали протоколів з усіх округів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні останній виборчій округ привіз протоколи з мокрими печатками

Центральна виборча комісія у вівторок, 30 липня, прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах у Верховну Раду з 199 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як наголошується, сьогодні 69-й округ привіз останні протоколи з мокрими печатками. Проте, повідомляється, що ЦВК направив на доопрацювання протоколи з мокрими печатками майже з 30 ОВК.

"Поки не здадуть допрацьовані протоколи, ЦВК не має права оголошувати офіційні результати позачергових парламентських виборів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК, за результатами виборів у Верховну раду, визнав обраними перших 35 народних депутатів. Зазначимо, на своїх округах програли 163 з 199 депутатів-мажоритарників.

Також представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна заявив про створення партією "Слуга народу" коаліції в новому скликанні Верховної ради.

Крім цього, Герус заявив, що нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня.

Результати виборів: ЦВК визнала обраними перших 35 нардепів ЦВК залишилось прийняти оригінали протоколів ще від двох ОВК
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіярезультатывыборы в Раду
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся