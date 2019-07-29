ЦИК осталось принять оригиналы протоколов еще от двух ОИК

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В понедельник комиссия приняла оригиналы протоколов трех ОИК

Центральной избирательной комиссии осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную раду еще от двух окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, в ходе заседания Центризбирком в понедельник, 29 июля, принял протоколы от трех ОИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 3 ОИО: №49 (Донецкая область), №70 (Закарпатская область), №86 (Ивано-Франковская область). Таким образом, по состоянию 13:00 на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 197 ОИО", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля сообщалось, что ЦИК принял оригинальные протоколы с 194 округов.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Подчеркнем, 28 июля судьи Львовского окружного суда приняли решение по административному иску кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Раду по 119 округу Виталия Кравчука и Ореста Кавецкого, в частности, суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119 округа.