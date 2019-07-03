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ЦИК может пересмотреть решение по Клюеву

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 10:31
ЦИК может пересмотреть решение по Клюеву
Фото: Андрей Клюев (partyofregions.com.ua)

ЦИК ожидает доказательства проживания Клюева в течение последних 5 лет за пределами Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может пересмотреть решение о регистрации экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая написала в Facebook.

Бернацкая заявила, если какой-либо из государственных органов предоставит ЦИК доказательства проживания блогера Анатолия Шария, которого зарегистрировали кандидатом на выборы в Раду, и Клюева в течение последних 5 лет за пределами Украины, она внесет постановления об отмене их регистрации.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прислал Центральной избирательной комиссии разъяснения, в котором указал сроки пребывания на территории государства экс-главы администрации президента времен Януковича.

РБК-Украина писало, что вчера из-за решения ЦИК по Клюеву и Шарию на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция протеста. Около двух тысяч человек требовали отменить решение ЦИК.

Отметим, во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду во исполнение решения суда.

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Новости Украины Порошенко Зеленский КлюевЦентральная избирательная комиссия
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