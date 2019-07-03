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ЦВК може переглянути рішення по Клюєву

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 10:31
ЦВК може переглянути рішення по Клюєву
Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

ЦВК чекає докази проживання Клюєва протягом останніх 5 років за межами України

Центральна виборча комісія (ЦВК) може переглянути рішення про реєстрацію екс-глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька написала у Facebook.

Бернацька заявила, якщо будь-який з державних органів надасть ЦВК доказ проживання блогера Анатолія Шарія, якого зареєстрували кандидатом на вибори в Раду, та Клюєва протягом останніх 5 років за межами України, вона внесе постанови про скасування їх реєстрації.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков надіслав Центральній виборчій комісії роз'яснення, в якому зазначив терміни перебування на території держави екс-глави адміністрації президента часів Януковича.

РБК-Україна писало, що вчора через рішення ЦВК по Клюєву та Шарію на Майдані Незалежності в Києві відбулась акція протесту. Близько двох тисяч людей вимагали скасувати рішення ЦВК.

Зазначимо, у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду на виконання рішення суду.

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Новини України Порошенко Зеленський КлюєвЦентральна виборча комісія
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