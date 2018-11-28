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В Генштабе заявили, что мобилизации из-за военного положения не будет

Новости » Политика    28.11.2018 - 18:13
В Генштабе заявили, что мобилизации из-за военного положения не будет
Фото: Родион Тимошенко (mil.gov.ua)

Мобилизации не будет, но с оперативным резервом первой очереди будут проведены сборы

Офицеры оперативного резерва первой очереди не будут мобилизованными из-за введения военного положения. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он объяснил, что с оперативным резервом первой очереди будут проведены сборы.

"Этот вопрос беспокоит всех. Но мобилизация не будет проводиться в том смысле, о котором говорят. Мы говорим об оперативном резерве первой очереди. С ними будут проведены собрания, то есть, мобилизации не будет. Они не станут военнослужащими. С ними проведут собрание по принципу стрелкового дня - раз в неделю", - сообщил Тимошенко.

Напомним, глава государства Петр Порошенко заявил, что с началом действия военного положения Украина вдоль границ выставит боевые бригады. По его словам, наиболее опасным является граница с Российской Федерацией, а потому бригады сосредоточатся именно там и на Азове.

Как писало РБК-Украина ранее, в Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с введением военного положения в портах Бердянска и Мариуполя планируется увеличение численного состава военнослужащих и должна быть усилена оборона портов.

Отметим, президент Порошенко заявил, что не собирается продолжать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря.

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