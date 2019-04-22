ЦИК осталось посчитать четверть протоколов

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 5:35

Результаты второго тура выборов 2019 в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала 75% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По результатам подсчетов 75,99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, 73,06% украинцев отдали за него голоса. Действующий же президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,60% украинских граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком обработал половину протоколов, по результатам лидирует Зеленский.

Напомним, во втором туре выборов 2019 в Украине более 11 млн избирателей не пришли голосовать.

Стоит отметить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может объявить результаты выборов шестого президента Украины до конца апреля, о чем проинформировал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Радченко объяснил, что объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю весенних праздников, в частности - Пасхи (28 апреля, - ред.).