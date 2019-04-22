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В ЦИК сообщили потенциальную дату объявления результатов выборов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 05:06
В ЦИК сообщили потенциальную дату объявления результатов выборов
Фото: Заседание ЦИК (РБК-Украина)

Результаты президентских выборов могут объявить

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может объявить результаты выборов шестого президента Украины до конца апреля. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает РБК-Украина.

По его словам, объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю весенних праздников, в частности - Пасхи (28 апреля, - ред.).

"Мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Ориентировочно мы сможем установить и объявить результаты 30 апреля", - заявил Радченко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 70% протоколов. Так, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73% украинцев. За действующего президента Петра Порошенко, который занимает второе место, проголосовали 24,66% украинских граждан.

Добавим, что по данным ЦИК во втором туре выборов президента Украины более 11 млн граждан не пришли голосовать. Количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 646 тыс. 458 человек. А количество избирателей, получивших избирательные бюллетени во время второго тура, составляет 18 млн 403 тыс. 85 человек.

 

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