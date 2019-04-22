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Стало известно, сколько украинцев не пришли на выборы

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 02:22
Стало известно, сколько украинцев не пришли на выборы
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком назвал окончательные данные по явке на выборах президента Украины

Во втором туре выборов президента Украины более 11 млн граждан Украины не пришли голосовать. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

ЦИК отмечает, что количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 646 тыс. 458 человек. А количество избирателей, получивших избирательные бюллетени во время второго тура, составляет 18 млн 403 тыс. 085 человек.

Таким образом, не приняли участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины 11 млн 243 тыс. 373 избирателя.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины проголосовать на выборах не пришли более 10 млн избирателей. При этом количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на президентских выборах, составляло 18 млн 711 тысяч 933 человека.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия обработала 40% протоколов. По результатам подсчетов 40,88% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,20% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,46% граждан.

Добавим, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В частности, американский лидер позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах 2019 в Украине.

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