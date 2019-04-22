ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК залишилося порахувати чверть протоколів

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 05:35
ЦВК залишилося порахувати чверть протоколів
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Дані оприлюднені станом на 5:35

Результати другого туру виборів 2019 Україні: Центральна виборча комісія опрацювала 75% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунків 75,99% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, 73,06% українців віддали за нього голоси. Натомість чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,60% українських громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком обробив половину протоколів, за результатами лідирує Зеленський.

Нагадаємо, у другому турі виборів 2019 Україні понад 11 млн виборців не прийшли голосувати.

Варто відзначити, що Центральна виборча комісія (ЦВК) може оголосити результати виборів шостого президента України до кінця квітня, про що поінформував заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Радченко пояснив, що оголошення офіційних результатів виборів може затягнутися через вихідні з нагоди весняних свят, зокрема - Великодня (28 квітня, - ред.).

У ЦВК повідомили потенційну дату оголошення результатів виборів ЦВК залишилося порахувати 30% протоколів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяпротокол
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся